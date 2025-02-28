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Аналитик заявил о планах Европы устроить энергетический кризис в Калининграде

Аналитик Меркурис: ЕС собирался создать энергетический кризис в Калининграде
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Shutterstock

Европа планировала создать энергетический кризис в Калининграде, отключив Прибалтику от российской электросети. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис на Youtube-канале Duran.

«Европейцы задумали еще в 2018 году, а может быть, и раньше, отключить Прибалтику от российской электросети, что в свою очередь отключило бы и Калининград», — отметил он.

Меркурис подчеркнул, что в Калининграде «разразился бы огромный кризис», но Россия была готова к отключению. Он обратил внимание на то, что в городе отсутствуют перебои в энергоснабжении и не растут цены на электроэнергию.

Аналитик добавил, что Прибалтика теперь вынуждена покупать электричество в ЕС.

26 февраля сообщалось, что после решения Латвии, Литвы и Эстонии выйти из единого энергетического кольца с Россией и Республикой Беларусь (БРЭЛЛ) энергосистема Калининградской области начала работать в автономном режиме. На территории анклава работают четыре новые тепловые электростанции, а также возведенная в советский период ТЭЦ-2. Суммарная мощность калининградских станций превышает потребности региона вдвое.

До этого стало известно, что в странах Балтии произошел резкий рост цен на электричество. В Прибалтике цена в 60 раз выше, чем, например, в Финляндии. Операторы в это же время уверяют, что на цену влияет погода и ситуация на рынках.

Ранее в Эстонии из-за роста цен на электроэнергию остановил работу крупнейший целлюлозный завод.

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