Ветеран ВОВ из Ташкента рассказал о своей мечте

Ветеран Великой Отечественной войны из Ташкента Акмаль Акрамов поделился своей мечтой посетить московский парад, приуроченный к 80-летию Победы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Хотелось бы побывать на параде в Москве в этом году. Понимаю, что надо быть осторожным со здоровьем, но такая у меня мечта, могу же я мечтать?» — сказал Акрамов, недавно отметивший свой столетний юбилей.

В 2010 году он уже был на параде в Москве, посвященном 60-летию Победы, где имел честь стать почетным гостем на Красной площади и пообщаться с высокопрофильными чиновниками России.

В апреле в Ташкенте председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам, среди которых был и Акрамов. Медаль была учреждена по указу президента России Владимира Путина.

Акрамов ушел на фронт в возрасте 18 лет как доброволец в начале 1942 года. После краткой подготовки он отправился на передовую в составе своего стрелкового полка, где участвовал в защите Сталинграда. В должности командира отделения он сражался на Курской дуге и через Днепр, и в одном из боев за украинское село получил серьезное осколочное ранение в ногу. Его фронтовые достижения отмечены множеством медалей, включая орден Отечественной войны первой степени и орден Славы третьей степени.

До этого сообщалось, что ветераны и участники Великой Отечественной войны могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы.

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