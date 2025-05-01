«Бессмертный полк» стартовал в общественном транспорте Подмосковья

Автобусы с портретами ветеранов отправились в рейс в Подмосковье

В Московской области стартовала акция «Бессмертный полк» в формате размещения портретов ветеранов на общественном транспорте, сообщает пресс-служба движения.

Отмечается, что автобусы, украшенные изображениями семейных героев, уже начали работу на маршрутах, отправившись с автовокзала Котельники.

Как уточнили организаторы акции, портреты для оформления салонов предоставили жители региона, пожелавшие поделиться историями о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Руководитель регионального штаба «Бессмертного полка России», член комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов рассказал, что «Бессмертный полк» в общественном транспорте проводится уже третий год подряд. По его словам, приходит много положительных отзывов от жителей.

«Более 2,5 тысяч портретов ветеранов были размещены в автобусах в прошлом году. В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества семейные герои вновь будут сопровождать пассажиров на автобусных маршрутах по всей Московской области. В этом году в памятной акции будут размещены портреты защитников – участников специальной военной операции», — добавил он.

Акция организована региональным отделением «Бессмертного полка России» в Московской области и АНО «Мой выбор» совместно с АО «Мострансавто» при поддержке правительства региона. Она проводится в рамках проекта «Герои русских побед».

Другие форматы акции «Бессмертный полк» также запущены в регионах страны. Подробная информация о мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, доступна на сайте движения.