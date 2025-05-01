Россиянам рассказали о доплате к пенсии в мае

Профессор Сафонов: ветераны и участники ВОВ могут получить доплату к пенсии

Ветераны и участники Великой Отечественной войны могут получить доплату к пенсии в мае в честь 80-летия Победы. Об этом профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал агентству «Прайм».

По словам профессора, выплату получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

«Кроме того, вдовы или вдовцы... инвалиды и участников ВОВ, войн с Финляндией и Японией», — добавил Сафонов.

Он добавил, что юбилейную выплату начислят без каких-либо заявлений. Российские регионы смогут назначать свою дополнительную выплату.

До этого первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин рассказал, что мошеннические схемы перед 9 мая направлены в основном на ветеранов и пенсионеров.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram с акциями банков.