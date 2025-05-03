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В Россотрудничестве оценили влияние ареста сотрудницы на работу Русских домов в Киргизии

Примаков: Русские дома в Киргизии продолжают работу после ареста сотрудницы
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Задержание сотрудницы Русского дома в Оше Натальи Секериной не повлияет на работу культурных центров в Киргизии. Об этом ТАСС заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Ни в Бишкеке, ни в Оше. Никаких последствий для нас нет. Все работает», — сказал глава агентства.

Секерину задержали 23 апреля по подозрению в вербовке наемников. Суд в Бишкеке арестовал ее до 17 июня. Государственный комитет национальной безопасности республики возбудил уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В рамках этого же дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек. Что известно об уголовном преследовании Секериной — в материале «Газеты.Ru».

В этот же день Примаков заявил, что задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии является провокацией. По его словам, РФ «вытащит» Секерину. При этом страна «сделала выводы», которые будут «эффективны и неприятны», отметил глава Россотрудничества.

Ранее арестованным за наемничество в Киргизии смягчили меру пресечения.

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