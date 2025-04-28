Арестованным за наемничество в Киргизии смягчили меру пресечения

Арестованных за наемничество в Киргизии перевели на домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

В вербовке наемников для армии иностранного государства подозревают, в том числе, сотрудницу Русского дома Наталью Секерину. Группа подозреваемых была арестована по данному делу в середине апреля 2025 года до 17 июня. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что среди арестованных в Киргизии оказался эксперт по Африке и Центральной Азии, обозреватель ИА «Регнум» Виктор Васильев. В рамках этого же дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек. Что известно об уголовном преследовании Секериной — в материале «Газеты.Ru».

До этого посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее МИД РФ объяснил жесткое задержание киргизов в московской бане.