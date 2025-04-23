В Россотрудничестве пообещали «вытащить» задержанную в Киргизии сотрудницу Русского дома

Задержание сотрудницы Русского дома в Киргизии Натальи Секериной является провокацией. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

«Ожидаются пояснения и реакция. Вот: это провокация. Наталью вытащим. Своих не бросаем. Выводы сделали. Они будут эффективны и неприятны», — написал он.

Накануне сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину задержали по подозрению в вербовке наемников. Суд в Бишкеке арестовал ее до 17 июня. Государственный комитет национальной безопасности республики возбудил уголовное дело, женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В рамках этого же дела задержали сотрудника мэрии Оша Сергея Лапушкина и еще двух человек. Что известно об уголовном преследовании Секериной — в материале «Газеты.Ru».

До этого посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД Киргизии. Дипломату вручили ноту и потребовали проверить действия российских силовиков — 11 апреля они нагрянули в московский банный комплекс «Бодрость», где задержали несколько десятков мигрантов, включая киргизов. Поводом для визита правоохранителей стал якобы отказ пускать в баню россиян.

Ранее МИД РФ объяснил жесткое задержание киргизов в московской бане.