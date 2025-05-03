В Тюменской области вода в реке превысила опасную отметку

Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 22 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Впрочем, ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными 1064 см. Сегодня вода достигла отметки 872 см», — написал глава региона.

Моор отметил, что за последние сутки уровень воды в реке вырос на 38 сантиметров. При этом, по его словам, паводок уже идет на спад. По оценке правительства Тюменской области, вода в Ишим и Ишимский район будет прибывать еще несколько дней.

30 апреля в пяти населенных пунктах в Абатском и Казанском районах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Позже Моор заявил, что по этой же причине режим ЧС будет введен в еще четырех населенных пунктах в Казанском районе. Он начал действовать с 3 мая.

Ранее в Тюменской области паводок разрушил мост.