Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюменской области вода в реке превысила опасную отметку

Моор: уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 22 сантиметра
close
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Уровень воды в реке Ишим превысил опасную отметку на 22 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

«Впрочем, ситуация контролируемая, все службы наготове, дамбы и насыпи в городе могут выдержать и куда более высокий уровень. В прошлом году, напомню, наши сооружения выстояли при паводке с рекордными 1064 см. Сегодня вода достигла отметки 872 см», — написал глава региона.

Моор отметил, что за последние сутки уровень воды в реке вырос на 38 сантиметров. При этом, по его словам, паводок уже идет на спад. По оценке правительства Тюменской области, вода в Ишим и Ишимский район будет прибывать еще несколько дней.

30 апреля в пяти населенных пунктах в Абатском и Казанском районах Тюменской области на фоне паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба. Позже Моор заявил, что по этой же причине режим ЧС будет введен в еще четырех населенных пунктах в Казанском районе. Он начал действовать с 3 мая.

Ранее в Тюменской области паводок разрушил мост.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами