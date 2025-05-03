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Стало известно о состоянии пострадавших во время атаки дронов в Новороссийске

ТАСС: одна пострадавшая во время атаки ВСУ в Новороссийске в тяжелом состоянии
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Новороссийска, пострадавшая во время атаки Вооруженных сил Украины, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Он добавил, что двое детей и мужчина в больнице в состоянии средней тяжести, а еще один мужчина имеет легкие повреждения — его руки посекло осколками.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях.

Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что восемь квартир получили повреждения в двух многоэтажных домах из-за падения украинских беспилотников в Новороссийске.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание крыши жилых домов.

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