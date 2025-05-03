Мэр Новороссийска сообщил, чем ВСУ атаковали город

Вооруженные силы Украины ночью 3 мая атаковали инфраструктуру Новороссийска с помощью БПЛА, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Об этом сообщил в Telegram-канале города Андрей Кравченко.

По его словам, специалисты обследуют места происшествия и прилетов. Силовики ищут возможные места падения обломков дронов.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в больницу попали двое взрослых и два ребенка. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Повреждены три многоквартирных жилых дома.

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников упали и в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там повреждены частные дома, информации о пострадавших не поступало.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание крыши жилых домов.