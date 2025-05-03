Упавшие в Новороссийске беспилотники повредили восемь квартир

Восемь квартир получили повреждения в двух многоэтажных домах из-за падения украинских беспилотников в Новороссийске. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным источника, один дрон прилетел в 14-этажный многоквартирный жилой дом на улице Суворовская, 71. Там в результате падения дрона повреждена квартира на 12-м этаже. На улице Мысхакское шоссе, 59 Б, беспилотник попал в 25-этажный многоквартирный жилой дом, из-за чего загорелась квартира на 12-м этаже — площадь пожара составила 50 квадратных метров. Всего в доме были повреждены семь квартир. По словам источника, пожар уже потушили.

В ночь на 3 мая в Новороссийске была зафиксирована одновременная атака беспилотных летательных и морских аппаратов. Жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подходить к окнам во время воздушной тревоги. При нахождении в здании рекомендовано укрываться в помещениях без окон, а на улице — искать укрытие в подземных переходах или цокольных помещениях.

Ранее после атаки беспилотников в Ростовской области произошло возгорание крыши жилых домов.