Священник объяснил, почему в некоторые дома опасно заходить

В некоторых моментах священники с осторожностью относятся к посещению определенных квартир для проведения освящения помещения или молебна. Об этом порталу «Новосвят» рассказал настоятель храма Всех Святых в городе Екатеринбурге отец Павел Смирнов.

«Бывает, что в некоторых домах ощущается тяжелая духовная атмосфера. Это может быть связано с греховной жизнью прежних жильцов, оккультными практиками или другими нарушениями духовного порядка», — рассказал собеседник портала.

Смирнов пояснил, что подобные случаи редки, но требуют особой подготовки. По словам настоятеля, перед посещением таких «нехороших квартир» священник молится и просит Божьей защиты. Иногда лучше сначала провести молебен в храме, чтобы подготовить место, указал священнослужитель.

Отец Павел также призвал верующих не поддаваться страхам и не приписывать каждому дому мистические свойства. В случае, если в квартире живет верующий человек, который молится и стремится к Богу, там нечего бояться, заключил священник.

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