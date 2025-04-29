Священнослужитель впервые примет участие в параде Победы на Красной площади

Иерей Владислав Сулейманов, награжденный орденом Мужества, в рамках проекта «Казаки на параде Победы» Всероссийского казачьего общества примет участие в параде Победы в Москве, сообщается в Telegram-канале ВСКО.

Отмечается, что он поучаствует в параде в составе парадного расчета Терского казачьего войска.

«Для моей семьи – огромная честь отправить своего представителя именно в круглую дату 80-летия Победы, делегировать меня на парад Победы. <...> И, безусловно, преемственность поколений чувствуется», — рассказал Сулейманов.

Сейчас иерей занимает должность помощника главного священника в зоне проведения специальной военной операции по линии добровольческих и казачьих подразделений. Он корректирует работу войсковых священников.

«Когда СВО началась, в конце февраля – в начале марта я уже подал рапорт о том, что если есть нужда в священниках, я готов туда поехать. И мой владыка и правящий архиерей, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отпустил меня на это послушание», — отметил он.

Также зоне СВО священнослужитель поучаствовал в установке Поклонного креста в Новопрокоповке Запорожской области. Мероприятие прошло 21 декабря 2024 года.

«Милостью Божией, по благословению Владыки, мне посчастливилось стать ее участником, когда мы непосредственно на передовой в двух километрах от позиции противника воздвигли большой светлый крест, чтобы его издали было видно, освятили его и с Божьей помощью, несмотря на обстрел, мы оттуда вернулись живые и невредимые», — поделился иерей.