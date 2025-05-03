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Появились кадры с разрушенной квартирой и обломками дрона в Новороссийске

РЕН показал кадры разрушенной от удара беспилотника квартиры в Новороссийске
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Telegram-канал «Андрей Кравченко»

Появились кадры разрушенной от удара украинского беспилотника квартиры в Новороссийске в Краснодарском крае. Их опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что некоторые стены квартиры полностью снесло, а окна выбило. Местный житель рассказал телеканалу, что услышал жужжание перед ударом дрона.

«Прям видно, как летел [беспилотник], спускался вниз. Я думал, что между домами он хочет пролететь, но увидел, что тот в дом попал», — рассказал Валерий.

По данным Telegram-канала Baza, в результате атаки дронов в Новороссийске пострадала семья из четырех человек: двое родителей и двое детей пяти и девяти лет. Семья проживает в Ростовской области, в Новороссийск приехала на майские праздники.

По данным SHOT, силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая сбили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Краснодарским краем, Ростовской областью и Крымом. Первая атака была зафиксирована около 01:00 в Крыму, несколько взрывов произошло в Феодосии и Керчи.

Ранее момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео.

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