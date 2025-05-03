ВСУ атаковали Краснодарский край, Ростовскую область и Крым

Shot: силы ПВО сбили более 70 украинских дронов в регионах России

Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая сбили над регионами России 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что украинские дроны атаковали Краснодарский край, Ростовскую область и Крым. По предварительным данным, никто не пострадал, но есть разрушения.

Согласно информации канала, ВСУ начали атаку около 01:00 ночи по Крыму. Несколько взрывов произошло в Феодосии и Керчи. Местные жители сообщили, что слышали от четырех до восьми громких звуков.

Около 10 взрывов произошло в Тамани Краснодарского края. Один из дронов упал в камыши и загорелся. Повреждения получил частный дом.

Также украинские военные атаковали шесть населенных пунктов в Ростовской области. В поселке Целина загорелись два дома. Эвакуирована семья из четырех человек.

ПВО активно работала над городом Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае. Очевидцы слышали минимум пять взрывов.

В Анапе обломки БПЛА повредили три частных дома. В селе Юровка из-за обломков беспилотников в трех домах выбило окна и повредило двери. В селе Цибанобалка обломки дрона упали на дерево. Там было слышно минимум 10 взрывов.

Кроме того, ВСУ вели комбинированную атаку с воздуха и воды по Новороссийску. Местные жители насчитали более 15 взрывов. Российские военные уничтожили безэкипажные катера и беспилотники самолетного типа в акватории Черного моря. Предварительно, зафиксировано две атаки.

Ранее при падении обломков дронов в ростовском поселке загорелись крыши домов.