Момент атаки украинского беспилотника на дом в Новороссийске попал на видео

Момент атаки украинского беспилотного летательного аппарата на жилой комплекс «Кристалл» в Новороссийске попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в результате атаки пострадали четыре человека: двое взрослых и два ребенка. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в Новороссийске повреждены три многоэтажных дома и три резервуара на зерновом терминале. В терминале пожарные тушат огонь, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По данным SHOT, силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая сбили 70 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Краснодарским краем, Ростовской областью и Крымом. Первая атака была зафиксирована около 01:00 в Крыму, несколько взрывов произошло в Феодосии и Керчи.

Ранее мэр Новороссийска сообщил, чем ВСУ атаковали город.