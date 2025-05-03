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Выставление оценок за поведение предложили отнести к компетенции школ

Минпросвещения: выставление оценок за поведение нужно отнести к компетенции школ
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Shutterstock

Минпросвещения России предлагает отнести выставление оценок за поведение к компетенции школ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Выставление оценок поведения обучающихся по образовательным программам <...> предлагается отнести к компетенции образовательной организации», — говорится в публикации.

Собеседник агентства отметил, что общие требования к выставлению оценок успеваемости и поведения обучающихся устанавливаются федеральным органом исполнительной власти — Минпросвещения России.

В ведомстве добавили, что за последние годы в стране был принят ряд основополагающих законодательных решений, которые были направлены на развитие системы воспитания обучающихся.

В прошлом году председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников предложил вернуть в российские школы оценку за поведение. По его словам, критерии этих оценок могла бы определить Российская академия образования.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения такой оценки.

Ранее были названы регионы, в школах которых введут оценки за поведение.

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