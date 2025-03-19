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В российских школах планируют установить оценку за поведение

Кравцов: в школах с сентября в пробном режиме могут ввести оценку за поведение
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Shutterstock/FOTODOM

В российских школах могут установить в пробном режиме оценку за поведение уже с нового учебного года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, в настоящий момент этот вопрос обсуждается министерством. При этом Кравцов отметил, что на слишком долгое время это решение откладываться не будет, пока предстоит проработать все механизмы, чтобы инициатива шла на пользу.

Еще в прошлом году председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Владимир Иконников предложил вернуть в российские школы оценку за поведение, критерии которой могла бы определить Российская академия образования (РАО). Глава государства Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения такой оценки.

В свою очередь, глава РАО Ольга Васильева заявила, что о введении такой оценки в школах можно говорить лишь после широких обсуждений, однако система выставления такой отметки уже существовала в России.

Ранее сообщалось, что каждая третья семья в России ссорится из-за учебы детей.

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