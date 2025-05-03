В одном из городов Краснодарского края ввели режим ЧС из-за атаки беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Новороссийске в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава населенного пункта Андрей Кравченко.

Он рассказал, что уже встретился с жильцами одного из подвергшихся ударам домов. Люди рассказали чиновнику о своих беспокойствах, связанных с восстановлением здания.

«Формируем план аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. Организованы группы по определению ущерба и оказанию помощи пострадавшим», — подчеркнул Кравченко.

В ночь на 3 мая украинские войска атаковали Новороссийск в Краснодарском крае. По данным министерства обороны РФ, всего в небе над регионом было уничтожено 47 беспилотников.

Как рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали не менее четырех человек. Двоих детей и двоих взрослых доставили в больницы с ранениями разной степени тяжести.

Более того, в Новороссийске были повреждены три многоквартирных дома и три резервуара на территории местного зернового терминала. Здесь упали фрагменты уничтоженного БПЛА, спровоцировав возгорание. К текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь.

Ранее журналисты узнали подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск.