В Новороссийске ликвидировали возгорание на зерновом терминале

Огнеборцы потушили пожар на зерновом терминале в Новороссийске после атаки БПЛА

Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание на территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае, возникшее в результате падения обломков сбитых украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Дело» в Telegram-канале.

«На территории зернового терминала <...> ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru»). Собственными силами совместно с МЧС [РФ] потушено возгорание», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 3 мая украинские войска нанесли удары по Новороссийску в Краснодарском крае. В городе была зафиксирована одновременная атака морских дронов и БПЛА.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали как минимум четыре человека — два ребенка и двое взрослых. Раненых доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Также глава российского субъекта рассказал, что дроны повредили три многоквартирных жилых дома. Кроме того, обломки одного из уничтоженных беспилотников упали на территории зернового терминала КСК. Здесь зафиксировали возгорание и повреждение трех резервуаров.

Ранее в Новороссийске засняли на видео атаку беспилотника ВСУ на жилой дом.