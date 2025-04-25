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Суд не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам

Арбитражный суд отказался привлечь Чубайса к ответственности по делу «Лиры»
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Арбитражный суд Москвы не стал привлекать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам компании «Лира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам, заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц ООО «Лира» подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками были указаны Чубайс, а также бывшие генеральные директора компании Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.

По словам Ноготкова, Чубайс являлся бенефициаром активов «Лира». Конкурсный управляющий утверждал, что компания и Chastely Investments Limited заключили договор займа. В дальнейшем права требования по данному соглашению перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению Ноготкова, с Чубайсом.

Суд постановил, что представленных доказательств недостаточно для признания Чубайса и «Лиры» аффилированными лицами. В результате к субсидиарной ответственности привлекли только Мкртумяна. Размер взыскания будет определен позже, говорится в документах.

23 апреля судебные приставы открыли исполнительное производство на основании решения Арбитражного суда Москвы в отношении Чубайса. В деле указано, что должником является экс-глава «Роснано», а исполнительное производство было открыто 17 апреля.

Ранее Алаудинов обвинил Чубайса в намеренном участии в развале СССР и войне в Чечне.

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