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На Бали произошел блэкаут

На острове Бали произошло масштабное отключение электроэнергии

Массовое отключение электроэнергии произошло на индонезийском острове Бали в пятницу днем. Об этом сообщили издания Jakarta Globe и Indonesia Expat.

Блэкаут начался около 15–16:00 по местному времени (10–11:00 мск) и затронул большую часть острова. К вечеру электроснабжение было восстановлено примерно на 50%.

Как заявили в энергетической компании PLN Bali, сбой вызван повреждением подводного кабеля, который идет с острова Ява на Бали. Все балийские электростанции одновременно отключились.

28 апреля в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

29 апреля в Испании стабилизировали электроснабжение. Сообщалось, что ущерб экономике страны, нанесенный отключением света, может составлять свыше €1 млрд.

Ранее российский эксперт оценил экономические последствия от блэкаута в Европе.

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