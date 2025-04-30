Российский эксперт оценил экономические последствия от блэкаута в Европе

Последствия для экономики от блэкаута в Испании и Португалии оценить еще только предстоит. Однако, исходя из предварительной оценки, потери экономики Испании составили в диапазоне €1-1,2 млрд, то есть около 0,8-1% дневного ВВП, заявил в беседе с «Газетой.Ru» к.э.н., доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

«Такие цифры исходят из того, что ВВП Испании составляет в день примерно €4,2-4,3 млрд евро. Из них на промышленность приходится примерно €590-600 млн, то есть около 15% ВВП. Еще €505-510 млн (или 13-14%) — на сферу услуг, а отключение электричества повлекло за собой остановку промышленных предприятий более чем на сутки, и почти полное прекращение работы предприятий сферы услуг, прежде всего ресторанов, кафе», — объяснил он.

Что касается Португалии, то здесь ситуация примерно аналогична испанской с той поправкой, что доля промышленности в экономике Португалии не превышает 8–10% (€380–400 млрд), а сферы услуг достигает 17–19% (€660–690 млрд).

«При сравнимых показателях дневного ВВП в объеме €3,9–4,1 млрд примерные потери Португалии от блэкаута составляют €1,1–1,3 млрд», — сказал эксперт.

Что касается Франции, то для ее экономики потери от суточного блэкаута примерно также находятся в диапазоне от €900 млн до €1,1 млрд.

«Очевидно, что компенсировать эти потери быстро с учетом имеющихся экономических сложностей, вызванных антироссийскими санкциями, связанным с этим ростом цен на энергоносители, вряд ли удастся. Знаменитый зеленый переход Европы при одновременном отказе от атомной энергетики вновь подтвердил свою рискованность и неоправданность», — резюмировал эксперт.

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