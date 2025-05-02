В Боливии пропал самолет с 5 людьми на борту

Легкий самолет, на борту которого находились пять человек, в том числе ребенок, пропал в боливийской Амазонии, правительство отдало приказ о проведении поисково-спасательной операции, заявил президент Боливии Луис Арсе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство Боливии распорядилось о развертывании поисково-спасательной операции с участием Военно-воздушных сил страны, Объединенного командования по реагированию на чрезвычайные ситуации и Службы поиска и спасения.

В главном управлении гражданской авиации Боливии подтвердили, что самолет выходил на связь с диспетчерами в аэропорту острова Тринидад последний раз в среду, 30 апреля, около полудня.

6 апреля сообщалось, что в Японии в районе острова Цусима вертолет экстренной скорой помощи перестал выходить на связь.

Известно, что связь с вертолетом потеряли 15 часов (9.00 мск), когда он находился над морем в районе острова Цусима префектуры Нагасаки. Служба безопасности на море начала поисковую операцию с помощью патрульных катеров и самолетов.

Ранее легкомоторный самолет разбился в районе аэродрома Мячково в Подмосковье.