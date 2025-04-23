Лавров прокомментировал решение Верховного суда о снятии запрета с «Талибана»

Лавров: власть талибов в Афганистане — реальность, с которой надо считаться

Власть «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в Афганистане — это реальность, с которой надо считаться. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Власти в Кабуле — это реальность, с ней нужно считаться, если проводить политику прагматичную, а не идеологизированную», — отметил министр.

Лавров также отметил, что РФ выступает за разморозку госрезервов Афганистана, которые на данный момент находятся в США. По словам дипломата, это необходимо для решения острых социально-экономических проблем в стране.

До этого Лавров заявил, что страны Запада пытаются активно вернуться в «афганскую игру», из которой вышли после прихода к власти талибов. Глава МИД сообщил о создании нового формата консультаций через секретариат ООН, в котором также участвует Россия.

Лавров подчеркнул, что РФ не против участия западных стран во внешнем сопровождении афганских процессов, однако если эти усилия будут честными и не будут таить в себе двойного дна.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в России, который действовал с 2003 года. Однако в списке террористических организаций ФСБ РФ талибы остались.

Ранее в «Талибане» оценили решение Верховного суда России.