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На Украине арестовали подозреваемую в нападении на экс-лидера «Правого сектора»

Суд в Киеве арестовал подозреваемую в нападении на Сергея Стерненко
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Шевченковский районный суд Киева отправил в изолятор женщину, которую подозревают в покушении на бывшего лидера одесского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

По информации журналистов, подозреваемую арестовали до 29 июня.

Во время суда женщина заявила, что не знала Стерненко и не следила за ним, а нападение она совершила, потому что с ней связался неизвестный, который представился сотрудником СБУ, который рассказал, что экс-лидер неонацистов якобы работает на российские спецслужбы. Также он пообещал оплатить ей операцию по пересадке почек.

1 мая на Стерненко напали у подъезда его дома. Ему прострелили ягодицу. Позднее Служба безопасности Украины задержала нападавшую женщину. Ей оказалась уроженка Одесской области 1979 года рождения. На момент покушения женщина проживала в Киеве.

Ранее в подполье предрекли виновникам трагедии в Одессе судьбу Ганула.

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