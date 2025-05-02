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Подозреваемая в нападении на экс-главу ячейки «Правого сектора» сделала заявление в суде

Подозреваемая в покушении на Стерненко в суде заявила, что не знала его
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Женщина, подозреваемая в нападении на бывшего руководителя одесской ячейки запрещенного в России «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко, в суде заявила, что не знала его. Об этом сообщает телерадиокомпания «‎Суспильне».

На кадрах, опубликованных украинским СМИ, женщина отвечает журналистам, что не знала Стерненко и не следила за ним.

До этого сообщалось, что она подозревается в государственной измене.

1 мая неизвестный человек напал на Стерненко. Позднее Служба безопасности Украины задержала нападавшую женщину. По данным издания «Общественное», нападавшей оказалась уроженка Одесской области 1979 года рождения. На момент покушения женщина проживала в Киеве.

В этот же день сообщалось, что некоторые украинские националисты, виновные в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, сегодня занимают высшие должности во властных структурах Украины. Руслан Форостяк, на тот момент лидер Одесского «евромайдана» и Совета обороны Одессы, впоследствии стал советником главы областного управления полиции. Также Андрей Юсов занял пост пресс-секретаря главного управления разведки министерства обороны Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали решение ЕСПЧ по трагедии в Одессе.

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