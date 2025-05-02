Житель Одессы рассказал о врагах ликвидированного в городе радикала Ганула

Украинский националист Демьян Ганул, который в марте был ликвидирован в Одессе, сам нажил себе много врагов. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал житель города, активист «антимайдана» Игорь Немодруг.

По его словам, Ганул был не самым главным организатором поджога в одесском Доме профсоюзов, который произошел 2 мая 2014 года. Немодруг считает, что тогда националист командовал какой-то одной из групп, причастной к случившемуся.

«Их было много. Назовем это взводом или отделением, если на армейский переходить. У него врагов было немерено. Очень подло вел себя… когда они инструктора в фитнес-клубе похитили, вытащили куда-то в лес, избили, изнасиловали и заставили вступить в ВСУ. Вот это его методы, но после этого, что, у него врагов мало что ли? Он заработал свое», — сказал Немодруг.

Также он заявил, что было множество и других случаев, когда Ганул проявлял агрессию в адрес одесситов.

Националиста ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Ганул был заочно арестован в России по подозрению в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году. Против мужчины возбуждено уголовное дело за нападение на учреждение под международной защитой, а также по факту уничтожения либо повреждения воинских захоронений.

Ранее в подполье рассказали о работе ликвидированного националиста Ганула на СБУ.