В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлен сигнал «внимание всем» из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Особое внимание жителям первой береговой линии – не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!» — сказано в сообщении, опубликованном в 13:31 мск.

В оперштабе призвали не снимать и не выкладывать фото и видео работы систем противовоздушной обороны, средств защиты объектов атаки, а также работу специальных и оперативных служб в социальные сети.

Днем 2 мая Минобороны РФ сообщило, что российский флот ночью и утром в пятницу уничтожил 10 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. По данным ведомства, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована с помощью дежурных огневых средств Черноморского флота РФ.

Минобороны РФ также сообщало, что за минувшую ночь в регионах страны был перехвачен 121 дрон ВСУ. Больше всего беспилотников — 89 — ликвидировали в небе над Крымом. Над акваторией Черного и Азовского морей уничтожили 23 и один летательный аппарат соответственно, в Краснодарском крае — четыре, а в Орловской области — два. Еще по одному дрону сбили в воздушном пространстве Брянской и Белгородской областей.

Ранее в Черном море уничтожили катер американского производства.