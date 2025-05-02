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В Черном море уничтожили катер американского производства

МО: РФ уничтожила американский катер Willard в Черном море, 3 беспилотных катера
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US Navy Photo

Морская авиация Черноморского флота ликвидировала быстроходный катер Willard производства США и три безэкипажных катера в акватории Черного моря. Об этом заявило Минобороны России в сводке за период с 26 апреля по 2 мая.

В ведомстве уточнили, что операция проведена в рамках обеспечения безопасности морских границ.

«Быстроходный катер Willard и три беспилотника уничтожены, один катер поврежден», — сообщили в министерстве.

В пятницу угроза применения безэкипажных катеров была объявлена в Новороссийске.

В январе средства Черноморского Флота уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря два безэкипажных катера. Беспилотники следовали в направлении Крымского полуострова.

Позже Минобороны опубликовало видео, на котором дежурные огневые средства Черноморского флота «вдребезги разбили» украинский безэкипажный катер.

Ранее в Севастополе заявили о самой массированной атаке ВСУ в 2025 году.

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