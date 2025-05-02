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В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

МО РФ: ночью и утром 2 мая в Черном море уничтожили 10 безэкипажных катеров ВСУ
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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Российский флот ночью и утром 2 мая уничтожил 10 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ликвидирована с помощью дежурных огневых средств Черноморского флота РФ.

«Уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер «Willard» производства США», — говорится в заявлении.

Кроме того, повреждения получили еще два безэкипажных катера ВСУ.

Также в министерстве рассказали, что в Республике Крым была предотвращена атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские системы противовоздушной обороны в период с 9:00 до 10:00 мск сбили в небе над регионом два дрона самолетного типа.

Утром 3 мая в МО РФ заявили, что за минувшую ночь в регионах страны перехватили 121 дрон ВСУ. Больше всего беспилотников — 89 — ликвидировали в небе над Крымом. Над акваторией Черного и Азовского морей уничтожили 23 и один летательный аппарат соответственно, в Краснодарском крае — четыре, а в Орловской области — два. Еще по одному БПЛА сбили в воздушном пространстве Брянской и Белгородской областей.

Ранее в одном из городов Крыма ограничили движение автобусов из-за упавших обломков БПЛА.

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