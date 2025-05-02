В российском регионе снегоход с людьми сорвался с горы в ущелье

В ЯНАО снегоход сорвался с горы в ущелье, одного человека не спасли

В Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа снегоход сорвался в ущелье. Один человек получил травмы, второго спасти не удалось, сообщает департамент гражданской защиты региона в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило 1 мая. Мужчины не стало до приезда спасателей, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

1 мая сообщалось, что в Дагестане туристка сорвалась с обрыва, ее не спасли. Инцидент произошел в Унцукульском районе, на окраине села Ирганай. По данным Telegram-канала, 64-летняя женщина упала в обрыв высотой 2,5 метра.

В результате пострадавшая получила серьезные травмы. Ее направили в районную больницу, оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли. Известно, что в Дагестан она приехала из Нижнего Новгорода. В момент инцидента, предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого на горе Фудзи японские специалисты дважды спасали китайского туриста. Молодой человек отправился в путешествие, но в какой-то момент у него появились симптомы горной болезни, его эвакуировали вертолетом с высоты 3000 метров. Спустя четыре дня он вернулся, чтобы забрать забытый телефон. У него проявились те же симптомы, спасатели снова опустили его и госпитализировали.

Ранее в Испании туристка упала с седьмого этажа в бассейн и пережила остановку сердца.