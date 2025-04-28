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Турист был спасен дважды с горы Фудзи после того, как вернулся туда за телефоном

Спасенный с горы Фудзи турист вернулся туда за телефоном и вновь был спасен
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Global Look Press

Китайский турист был спасен дважды за одну неделю с горы Фудзи после того, как он вернулся туда за телефоном, пишет Independent.

Местные СМИ сообщают, что 27-летний китаец, обучающийся в Японии, был доставлен в больницу вертолетом с высоты 3000 метров после появления симптомов горной болезни. Однако всего через четыре дня он снова отправился на опасный подъем, чтобы забрать забытый на склоне телефон.

Спасательные службы оперативно опознали мужчину во время повторной эвакуации. Его состояние вновь потребовало медицинской помощи - пострадавшего спустили на носилках и госпитализировали с теми же симптомами.

Этот инцидент произошел на фоне ужесточения правил посещения знаменитой горы. Власти Японии ввели обязательный взнос в размере 2000 иен для желающих подняться на гору и ограничили количество ежедневных посетителей. Такие меры направлены на снижение антропогенной нагрузки и предотвращение несчастных случаев, которые ежегодно происходят на популярном маршруте.

Ранее мужчина несколько часов нес на спине незнакомую туристку, сломавшую ногу.

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