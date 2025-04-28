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Туристка упала с седьмого этажа отеля в бассейн и чудом выжила в Испании

В Испании туристка упала с седьмого этажа в бассейн и пережила остановку сердца
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Depositphotos

Иностранка выжила, упав с седьмого этажа отеля на острове Майорка, сообщает Majorca Daily Bulletin.

Несчастный случай произошел 27 апреля с 31-летней туристкой из Франции, остановившейся в отеле в Камп-де-Мар. Около 12:30 в воскресенье она упала в бассейн на глазах у очевидцев.

На помощь женщине пришел местный спасатель, который вытащил ее из воды и попытался реанимировать. У пострадавшей несколько раз случалась остановка сердца, но медикам все же удалось стабилизировать ее состояние и доставить в больницу.

Известно, что женщина прибыла на Майорку накануне инцидента вместе со своим братом и родителями. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и уже опросила свидетелей.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна шестого этажа и проломила крышу автомобиля.

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