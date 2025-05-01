В Дагестане туристка сорвалась с обрыва, ее не спасли

В Дагестане туристка не выжила после падения с обрыва

Медики не спасли пожилую туристку, получившую травмы во время путешествия по Дагестану. Об этом сообщает «Сапа».

Инцидент произошел в Унцукульском районе, на окраине села Ирганай. По данным Telegram-канала, 64-летняя женщина упала в обрыв высотой 2,5 метра.

В результате пострадавшая получила серьезные травмы. Ее направили в районную больницу, оказали всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Известно, что в Дагестан она приехала из Нижнего Новгорода. В момент инцидента, предположительно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

До этого на горе Фудзи японские специалисты дважды спасали китайского туриста. Молодой человек отправился в путешествие, но в какой-то момент у него появились симптомы горной болезни, его эвакуировали вертолетом с высоты 3000 метров.

Спустя четыре дня он вернулся, чтобы забрать забытый телефон. У него проявились те же симптомы, спасатели снова опустили его и госпитализировали.

Ранее в Испании туристка упала с седьмого этажа в бассейн и пережила остановку сердца.