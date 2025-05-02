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В правительстве Мальты раскрыли подробности о судне, потерпевшем бедствие

Правительство Мальты: экипаж судна, подавшего сигнал бедствия, в безопасности
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Shutterstock/FOTODOM

Экипаж судна, которое подало сигнал бедствия у берегов Мальты, находится в безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе правительства Мальты.

«К 02:13 (03:13 мск. — «Газета.Ru») было подтверждено, что все члены экипажа были в безопасности, однако они отказались подняться на борт буксира... К 03:45 (04:45 мск. — «Газета.Ru») судно и его экипаж были в безопасности», — говорится в сообщении.

Там добавили, что судно остается за пределами территориальных вод и находится под наблюдением компетентных органов.

Судно в составе «Флотилии свободы» с гуманитарной помощью для сектора Газа на борту потерпело бедствие у берегов Мальты 2 мая. По данным катарского телеканала Al Jazeera, пробоина возникла в результате атаки израильского дрона. Журналисты отметили, что он ударил по кораблю, который пытался прорвать блокаду палестинского анклава.

Как сообщила CNN пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар, на борту находились 30 правозащитников из разных стран. Они более девяти часов ждали эвакуации с тонущего судна.

Согласно заявлению мальтийского правительства, после атаки БПЛА в носовой части судна произошел пожар. Помощь экипажу оказало буксирное судно, которое находилось поблизости и было оснащено противопожарным оборудованием. Огонь был успешно потушен. Для оказания дальнейшей помощи людям Вооруженные силы Мальты направили свое патрульное судно.

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