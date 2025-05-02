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Судно с гумпомощью для Газы тонет у берегов Мальты

CNN: судно с гумпомощью для Газы терпит бедствие после атаки БПЛА
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Amani A/Shutterstock/FOTODOM

Судно в составе «Флотилии свободы», на борту которого гуманитарная помощь для сектора Газа, терпит бедствие у берегов Мальты после атаки беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.

«В настоящее время на судне образовалась пробоина, и оно тонет <...>. Сигнал SOS передан в близлежащие страны, включая Мальту», — рассказала собеседница телеканала.

Она уточнила, что судно находится в 17 километрах от берегов Мальты. На борту находятся 30 правозащитников из разных стран, связи с ними нет.

По словам Аджар, судно дважды подвергалось атаке беспилотников после полуночи. Катарский телеканал Al Jazeera утверждает, что атаку совершил израильский дрон. Он ударил по кораблю, пытавшемуся прорвать блокаду палестинского анклава, отметили журналисты.

В середине апреля сообщалось, что израильский истребитель случайно сбросил бомбу рядом с общиной Нир-Ицхак, в трех километрах от границы с сектором Газа. Причиной инцидента названа техническая неисправность. Боеприпас упал на открытой местности, на территории, которую используют фермеры.

По данным Центрального статистического бюро Израиля, в общине Нир-Ицхак проживает около 550 человек. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее премьер Израиля назвал главную цель военной операции в Газе.

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