На борту тонущего у Мальты гуманитарного судна находятся около 30 активистов

Около 30 активистов, представителей разных стран, уже более 9 часов ожидают эвакуации с тонущего гуманитарного судна «Флотилии свободы» (The Freedom Flotilla Coalition, FFC) у берегов Мальты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя FFC Ясемин Аджар.

Утром 2 мая телеканал CNN сообщил, что судно, на борту которого гуманитарная помощь для сектора Газа, терпит бедствие в открытом море после атаки беспилотников.

Аджар рассказала, что судно вышло из Туниса и прибыло на Мальту. Два беспилотника дважды атаковали судно. По словам представительницы FFC, получены сведения, в том числе из СМИ Израиля, что это были израильские дроны.

Активисты планировали отправиться к сектору Газа, чтобы доставить туда помощь и открыть гуманитарный коридор. Нападение произошло около полуночи, спустя более 9 часов активисты все еще находятся на борту судна и их никто не эвакуирует, рассказала Аджар.

Судно подало сигнал SOS на Мальту и Кипр, в Италию, Грецию. На корабле есть пробоина, и оно набирает воду. Также повреждена генераторная установка. Кипр отправил корабль, но когда активисты запросили обеспечить электроснабжение, судну было отказано, добавила Аджар.

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