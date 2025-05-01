Премьер Израиля назвал главную цель военной операции в Газе

Основной целью проводимой Израилем военной операции в секторе Газа является победа над радикальным движением ХАМАС. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе одной из церемоний, посвященных Дню независимости еврейского государства, передает ТАСС.

«У нас много целей, мы хотим вернуть 59 похищенных, но у войны есть высшая цель, и это — победа над нашим врагом», — подчеркнул Нетаньяху.

Израиль возобновил боевые действия против ХАМАС в Газе 18 марта. Это стало ответом на отказ движения от плана США по освобождению заложников во время перемирия и его продлению. В канцелярии Нетаньяху рассказали, что намерены ликвидировать военный и управленческий потенциал ХАМАС.

На следующий день министр обороны еврейского государства Исраэль Кац пригрозил полным разрушением сектора Газа.

Ранее хуситы заявили об атаке на военные объекты Израиля.