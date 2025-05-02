В Нидерландах молодежь забросала полицию камнями и стульями

В Гааге произошли столкновения полиции с группой молодежи из более 100 человек

В нидерландской Гааге произошли беспорядки, которые переросли в столкновения с полицией. Об этом сообщает Omroep West.

По данным телеканала, группа из молодых людей собиралась встретиться для разборок в районе Схевенинген в Гааге. Для разгона группы граждан прибыл спецназ.

Молодые люди стали закидывать полицейских камнями и стульями. На помощь спецназу прибыла конная полиция. Стычки продолжались несколько часов.

В начале года около 700 человек задержали во время протеста климатических активистов на автотрассе в районе Гааги. Многих активистов задержали и увезли к местному футбольному стадиону, после чего отпустили. 12 человек отвезли в полицейский участок.

До этого польская телеведущая и модель Мариана Шрайбер обрызгала из огнетушителя экоактивистов организации Ostatnie pokolenie, которые устроили акцию протеста в Варшаве.

Ранее в Нидерландах полиция нашла и изъяла садового гнома, сделанного из наркотиков.