В Нидерландах полиция нашла и изъяла садового гнома, полностью сделанного из экстази

На юге Нидерландов полицейские нашли садового гнома весом почти 2 кг, сделанного из MDMA, передает Би-би-си.

Необычную «закладку» обнаружили во время операции по поиску наркотиков в округе Донгемон. Когда дом обыскивали, правоохранители обратили внимание, что фигурка для украшения сада хранится в «странном месте».

В итоге гнома, прикрывавшего рот обеими руками, изъяли и отдали на экспертизу, которая показала что вся скульптура целиком сделана из запрещенного в стране вещества — MDMA, также известного как экстази.

«Сам гном был заметно напуган. Именно поэтому мы решили проверить его на наличие наркотиков», — пошутили в полиции.

Стражи порядка не сообщили, где и когда именно был обнаружен этот гном.

Ранее хранившая кокаин в трусах женщина попыталась избавиться от него на глазах у полицейских.