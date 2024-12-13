Польская телеведущая обрызгала из огнетушителей экоактивистов

Польская телеведущая и модель Мариана Шрайбер обрызгала из огнетушителя экоактивистов организации Ostatnie pokolenie, которые устроили акцию протеста в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский телеканал Polsat.

По данным телеканала, телеведущая со съемочной группой приехала к штаб-квартире активистов. Когда ей открыли, Шрайбер использовала против находившихся там людей огнетушитель.

Свой поступок модель назвала формой протеста, который был направлен против действий экоактивистов, которые заблокировали движение автомобилей в Варшаве.

Телеканал отметил, что сама Шрайбер несколько часов провела в пробке, возникшей из-за акции протеста членов Ostatnie pokolenie.

Polsat пояснил также, что в декабре активисты неоднократно блокировали автомагистраль Вислострада в Варшаве. Кроме того, 13 декабря участники движения анонсировали самую большую в истории блокаду автомобильных дорог.

22 ноября сообщалось, что экоактивисты движения Extinction Rebellion в знак протеста вывалили навоз из грузовика на тротуар у здания МВД в Риме и недалеко от входа в ведомство разбили лагерь, установив палатки. Уточняется, что молодые люди выкрикивали лозунги в защиту окружающей среды и рабочих мест.

Ранее в МВД Британии назвали «экоидиотами» протестующих климатических активистов.