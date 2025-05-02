Володин рассказал, когда в РФ появится возможность самозапрета на выдачу сим-карт

С 1 сентября 2025 года россияне смогут установить самозапрет на заключение договоров мобильной связи через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Новая мера станет частью закона о противодействии кибермошенничеству. С 1 апреля 2025 года уже действует ограничение — можно оформить не более 20 сим-карт на человека. По данным Володина, на начало года почти 25 тыс. граждан имели свыше 6 млн номеров, многие из которых использовались мошенниками.

«Рекомендую проверить количество номеров через раздел «Сим-карты» на «Госуслугах». Там же можно заблокировать лишние или подозрительные номера», — заявил Володин.

При этом в марте руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт может быть запущен на «Госуслугах» лишь в марте 2026 года.

25 марта Госдума приняла законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер. Среди ключевых положений: создание государственной системы противодействия киберпреступлениям, запрет госорганам, банкам и крупным цифровым платформам использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами, а также введение обязательной маркировки вызовов с отображением имени организации.

Ранее стало известно, как мошенники с Украины звонят с российских номеров.