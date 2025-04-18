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Стало известно, как мошенники с Украины звонят с российских номеров

РИА Новости: неизвестные оптовыми партиями продают на Украине российские «симки»
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Depositphotos

Неизвестные оптом продают на Украине российские сим-карты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — считают опрошенные силовики.

В спецслужбах заметили, что на украинских сайтах объявлений размещены сообщения о продаже российских сим-карт оптом — цены на одну «симку» с российским номером начинаются примерно с 300 рублей. Такие карты подходят для регистрации QIWI-кошелька — его мошенники могут использовать для вывода украденных средств.

Кроме того, при помощи таких карт возможна регистрация на Avito или в мессенджере WhatsApp.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин пояснил, что мошенники получают коды подтверждения от банков часто из-за того, что россияне не ставят ПИН-код на свои «симки».

Ранее стало известно, что пользователи «Госуслуг» почти 6 млн раз за сутки проверили свои сим-карты.

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