Сервис по самозапрету сим-карт может заработать в следующем году

Сервис самозапрета оформления сим-карт на «Госуслугах» может появиться в 2026 году

Сервис по самозапрету дистанционного оформления сим-карт может быть запущен на «Госуслугах» в марте 2026 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — говорится в сообщении.

25 марта Госдума приняла законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер.

Среди них: создание государственной системы противодействия киберпреступлениям, запрет госорганам, банкам и крупным цифровым платформам использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами, введение обязательной маркировки вызовов с отображением имени организации.

Кроме того, меры включают введение 48-часовой блокировки выдачи наличных в банкоматах при подозрении на мошеннические операции, возможность для граждан устанавливать через операторов связи запрет на международные звонки и спам, ограничение передачи сим-карт третьим лицам, а также функции самозапрета на дистанционное оформление сим-карт и использование биометрии при оформлении микрозаймов.

Ранее Мишустин призвал не принимать звонков в иностранных мессенджерах от якобы госструктур.