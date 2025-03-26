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Госдума утвердила новые меры по борьбе с телефонными мошенниками

Госдума приняла закон о противодействии телефонному мошенничеству
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Shutterstock

Госдума приняла в окончательном чтении (во втором и третьем) законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Среди ключевых положений: создание государственной системы противодействия киберпреступлениям, запрет госорганам, банкам и крупным цифровым платформам (с аудиторией более 500 тысяч пользователей в день) использовать зарубежные мессенджеры для взаимодействия с клиентами, введение обязательной маркировки вызовов с отображением имени организации, введение 48-часовой блокировки выдачи наличных в банкоматах при подозрении на мошеннические операции, возможность для граждан устанавливать через операторов связи запрет на международные звонки и спам, ограничение передачи SIM-карт третьим лицам (за исключением близких родственников), введение на «Госуслугах» функции самозапрета на дистанционное оформление SIM-карт и использование биометрии при оформлении микрозаймов.

Законопроект будет направлен в Совет Федерации, а затем президенту для подписания. Вступление в силу большинства положений запланировано на 1 июня.

До этого депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев предложили банкам использовать специальные кодовые слова в общении с клиентами для защиты от мошенников.

Ранее психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой мошенников.

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