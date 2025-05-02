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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: Путину доверяют 79% опрошенных россиян
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Абсолютное большинство россиян (79%) признались, что доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Кроме того, 82% респондентов заявили, что Путин «хорошо» выполняет свои обязанности на посту главы государства.

Также россияне оценили работу председателя правительства РФ Михаила Мишустина. 60% опрошенных высказались положительно о его деятельности.

В ходе съемок фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» президент заявлял, что последние три года почти каждый день ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция.

Путин также показал некоторые помещения в Кремле, где он проводит время вне работы. А именно две спальни, библиотеку и домашнюю церковь. На опубликованных фрагментах ленты можно заметить портрет императора Александра III, в углу одной из комнат расположен белый рояль. Российский лидер признался, что играет на нем крайне редко.

Ранее Путин назвал главный залог прочности РФ.

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