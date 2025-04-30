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Путин показал детали своей обстановки в Кремле

Путин показал неизвестные детали своей обстановки в рабочей резиденции в Кремле
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту «России 1» Павлу Зарубину о неизвестных деталях своей обстановки в рабочей резиденции в Кремле.

Кадры, которые опубликовал Зарубин, вошли в новый документальный фильм о главе государства «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», который будет показан на телеканале «Россия 1» 4 мая. В опубликованных фрагментах ленты можно заметить портрет императора Александра III, в углу одной из комнат расположен белый рояль. Путин признался, что играет на инструменте очень редко.

«Библиотека, две спальни, домашняя церквушка», — рассказал российский лидер.

Рабочая резиденция президента в Кремле располагается в здании Сената.

Также Путин признался, что последние три года почти каждый день ночует в Кремле, где находится его рабочая резиденция.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выход кинокартины про российского лидера, «про то, как он 25 лет руководит Россией». Официальный представитель Кремля призвал россиян посмотреть фильм, потому что над ним работали талантливые люди.

Ранее Путин назвал главный залог прочности РФ.

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