Режим опасности БПЛА введен в Северной Осетии

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов введена в Северной Осетии. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время из-за соответствующей угрозы работает оперативный штаб. Меняйло призвал население сохранять спокойствие и доверять только проверенным сведениям.

До этого режим опасности атаки беспилотников вводился в Тульской области. Он продлился три часа.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сотрудникам ведомственной охраны в РФ разрешили использовать огнестрельное оружие для нейтрализации дронов.