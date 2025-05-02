В России охранники получили право стрелять по беспилотникам

Сотрудники ведомственной охраны получили право использовать огнестрельное оружие, физическое воздействие и специальные средства для нейтрализации беспилотников, которые представляют опасность для охраняемых территорий. Это право теперь закреплено в законодательном акте, который вступает в действие 2 мая.

Отмечается, что сотрудники охраны будут нести ответственность в случае превышения своих полномочий — например, для применения огнестрельного оружия не будет крайней необходимости.

Аналогичные правила прописали и в Воздушном кодексе Российской Федерации. Такое же право на применение силы и специальных средств для защиты объектов от дронов получили также сотрудники транспортной безопасности.

В апреле сообщалось, что священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил из ружья-двустволки два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), преследовавших его автомобиль.

Ранее МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.